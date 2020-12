Federer kariyerinde ilk kez Avustralya Açık’ta yok

Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer’in, devam eden tedavisi nedeniyle sezonun ilk grand-slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta yer almayacağı açıklandı.

Resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden dünya 5 numarası, 8 Şubat’ta başlayacak Avustralya Açık’a kadar hazır olamayacak.

Kariyerinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı turnuvaya ilk kez katılamayacak olan 39 yaşındaki Roger Federer, elde ettiği 20 zaferle İspanyol raket Rafael Nadal ile birlikte tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan erkek tenisçi unvanına sahip.

30 Ocak’ta Novak Djokovic ile Avustralya Açık yarı finalinde karşı karşıya gelen Federer, daha sonra sağ dizinden iki kez operasyon geçirmişti.

All the best with your recovery @rogerfederer. Look forward to seeing you back at the #AusOpen in 2022. pic.twitter.com/M6L05zF50K

— #AusOpen (@AustralianOpen) December 28, 2020