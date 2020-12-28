Dallas Mavericks’ten Los Angeles Clippers’a tarihi geçen fark

NBA’de takımlar yeni sezon ritimlerini bulmaya çalışırken geçen sezon Batı Konferansı play-off ilk turunda karşılaşan Los Angeles Clippers ile Dallas Mavericks sezonun 3. maçında yine kozlarını paylaştı.

Geçen sezon 4-2 ile elenen Mavericks, Clippers’a bu maçta tarihi bir hezimet yaşattı. Staples Center’da oynanan mücadeleyi konuk takım Dallas Mavericks 124-73 kazanmayı başardı.

Konuk takım ilk yarıyı 77-27 önde tamamlayarak NBA rekoru kırdı. Bir önceki rekor 1991’de Sacramento Kings karşısında devreye 47 sayı önde giden Golden State Warriors’a aitti.

Clippers’ta Leonard sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, maçın yıldızı Dallas’tan Luka Doncic oldu. Genç Sloven 18’ini ilk yarıda atarken maçı 24 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle tamamladı.

Maçta iki takımın da tüm oyuncuları süre alırken, Clippers’ta Paul George 15 sayı, 4 asistle mücadele etti.