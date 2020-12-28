Kartal’ın zirve yürüyüşü… Üç gol, bir kırmızı kart

Süper Lig’in 15. haftasında son haftaların iki formda ekibi Beşiktaş ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazanırken, goller Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan’dan geldi. Sivasspor’da Hakan Arslan, devre arasında iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarısı oldukça heyecanlı, ikinci yarısı ise aynı derecede sönük geçen maçta Beşiktaş, üç puana ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu birer golle ulaştı. İkinci yarıda 10 kişi oynayan Sivasspor’a karşı tempoyu düşüren ve farkı arttırmak yerine, avantajını korumayı tercih eden siyah-beyazlılar, maçın son bölümünde bir gol daha bularak üç puanı hanesine yazdırdı. Böylece galibiyet serisini üç maça çıkaran Beşiktaş, zirveye bir adım daha yaklaşırken, Sivasspor’un dört maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde oynadıkları son iki maçı kazanarak tırmanışa geçen Beşiktaş ve Sivasspor’un mücadelesi, pozisyon açısından zengin başladı. İki takımın da karşılıklı atakları ile geçilen ilk dakikalarda golü bulan ekip Beşiktaş oldu. Ghezzal’ın muhteşem ortasına bomboş durumda kafa vuran Güven Yalçın, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Ghezzal’ın ortasından önce topun taç çizgisini geçtiğini savunan Sivasspor, itiraz etse de, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. , Bu golden sonra risk almaya başlayan Sivasspor ile hızlı ataklara başarılı bir şekilde çıkabilen Beşiktaş arasındaki maçta tempo arttı. Peş peşe gelişen ataklarda iki takım da gole yaklaşırken, Sivasspor’da Yatabare’nin kafa vuruşunda top direkten döndü. Mensah’ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruş ise kaleyi bulmadı. Bu iki net fırsatın kaçması sonrasında ilk yarı berabere sonuçlandı.

Devre arasında Hakan Arslan’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıya 10 kişi başlayan Sivasspor, rakibine ciddi bir pozisyon vermezken, pozisyon yakalamakta da sıkıntı çekti. Beşiktaş’ın tempoyu düşürmesine karşılık veremeyen konuk ekip, skoru değiştirme şansı bulamadı. Beşiktaş ise 10 kişi kalan rakibi karşısında düşük tempoda bir 45 dakika geçirdi. Gelişen hızlı atakta Larin’in sprintiyle ceza sahasına girip attığı gol sonrası rahatlayan ev sahibi ekip, uzatmada Oğuzhan ile farkı üçe çıkararak galibiyetini perçinledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarı seyircileri uyutacak kadar temposuz ve heyecansız geçti. Hemen hemen hiçbir pozisyonun yaşanmadığı ikinci 45 dakikada Beşiktaş, maçın son bölümünde iyice oyundan düşen rakibi karşısında girdiği iki fırsatı da gole çevirmeyi başardı. Maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray ile puan farkını bire indirdi. Sivasspor ise bu sezon ligde ilk kez bir deplasman maçından mağlup ayrıldı.

Bu galibiyete Beşiktaş puanını 28 yaparken, Sivasspor 17 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Beşiktaş 3-0 Sivasspor