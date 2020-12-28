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Kartal’ın zirve yürüyüşü… Üç gol, bir kırmızı kart

Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u yenerek ligde ikinci sıraya yükseldi. Karşılaşmada Beşiktaş'ın kaydettiği ilk gol tartışmalara neden olurken, pozisyon devre arasında Hakan Arslan'ın kırmızı kart görmesine neden oldu.

SKOR
Güncellenme: 21:00, 28/12/2020
Haberler Beşiktaş
Kartal’ın zirve yürüyüşü… Üç gol, bir kırmızı kart

Süper Lig’in 15. haftasında son haftaların iki formda ekibi Beşiktaş ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazanırken, goller Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan’dan geldi. Sivasspor’da Hakan Arslan, devre arasında iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk yarısı oldukça heyecanlı, ikinci yarısı ise aynı derecede sönük geçen maçta Beşiktaş, üç puana ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu birer golle ulaştı. İkinci yarıda 10 kişi oynayan Sivasspor’a karşı tempoyu düşüren ve farkı arttırmak yerine, avantajını korumayı tercih eden siyah-beyazlılar, maçın son bölümünde bir gol daha bularak üç puanı hanesine yazdırdı. Böylece galibiyet serisini üç maça çıkaran Beşiktaş, zirveye bir adım daha yaklaşırken, Sivasspor’un  dört maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde oynadıkları son iki maçı kazanarak tırmanışa geçen Beşiktaş ve Sivasspor’un mücadelesi, pozisyon açısından zengin başladı. İki takımın da karşılıklı atakları ile geçilen ilk dakikalarda golü bulan ekip Beşiktaş oldu. Ghezzal’ın muhteşem ortasına bomboş durumda kafa vuran Güven Yalçın, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Ghezzal’ın ortasından önce topun taç çizgisini geçtiğini savunan Sivasspor, itiraz etse de, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı. , Bu golden sonra risk almaya başlayan Sivasspor ile hızlı ataklara başarılı bir şekilde çıkabilen Beşiktaş arasındaki maçta tempo arttı. Peş peşe gelişen ataklarda iki takım da gole yaklaşırken, Sivasspor’da Yatabare’nin kafa vuruşunda top direkten döndü. Mensah’ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruş ise kaleyi bulmadı. Bu iki net fırsatın kaçması sonrasında ilk yarı berabere sonuçlandı.

Devre arasında Hakan Arslan’ın kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıya 10 kişi başlayan Sivasspor, rakibine ciddi bir pozisyon vermezken, pozisyon yakalamakta da sıkıntı çekti. Beşiktaş’ın tempoyu düşürmesine karşılık veremeyen konuk ekip, skoru değiştirme şansı bulamadı. Beşiktaş ise 10 kişi kalan rakibi karşısında düşük tempoda bir 45 dakika geçirdi. Gelişen hızlı atakta Larin’in sprintiyle ceza sahasına girip attığı gol sonrası rahatlayan ev sahibi ekip, uzatmada Oğuzhan ile farkı üçe çıkararak galibiyetini perçinledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarı seyircileri uyutacak kadar temposuz ve heyecansız geçti. Hemen hemen hiçbir pozisyonun yaşanmadığı ikinci 45 dakikada Beşiktaş, maçın son bölümünde iyice oyundan düşen rakibi karşısında girdiği iki fırsatı da gole çevirmeyi başardı. Maçı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray ile puan farkını bire indirdi. Sivasspor ise bu sezon ligde ilk kez bir deplasman maçından mağlup ayrıldı.

Bu galibiyete Beşiktaş puanını 28 yaparken, Sivasspor 17 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Beşiktaş 3-0 Sivasspor

  • 3′ Rosier’in uzaklaştırmadığı topu Hakan Arslan kafayla Gradel’in önüne bıraktı. Gradel’in ceza sahası içinde müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşu Utku çeldi.
  • 17′ Ceza sahasında gönderilen uzun topla buluşan Atiba’nın çaprazdan şutunu Samassa kornere çeldi.
  • GOL! 18′ Ghezzal’ın ortasında Güven’in bomboş durumda yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
  • 26′ Çaprazdan ceza sahasına giren Gradel’in vuruşu auta gitti.
  • 33′ Ceza sahasında Yatabare’nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
  • KIRMIZI KART! İlk yarının son düdüğü geldikten sonra soyunma odasına yönelirken hakem Arda Kardeşler’e golde topun taç çizgisini geçtiği şeklinde itiraz eden ve cep telefondaki bir görüntüyü gösteren Hakan Arslan, sarı kart gördü. Sonrasında itirazlarını sürdüren Hakan Arslan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı.
  • 46′ İkinci yarı başladı.
  • GOL! 84′ Süratle ceza sahasına giren Larin’in dar açıdan çektiği sert şutta Samassa’nın müdahalesi yeterli olmayınca top ağlarla buluştu. 2-0
  • GOL! 90+2′ Oğuzhan topu ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 3-0
beşiktaş sivasspor
Yayınlanma Tarihi:18:39,