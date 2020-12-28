Bursaspor evinde kazandı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Maç, Bursaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Bursaspor’un golleri Burak Kapacak ve Cüney Köz’den gelirken, Eskişehirspor’un tek sayısını Tolga Yakut kaydetti.
Bursaspor bu galibiyetle puanını 24’e yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Ogün Kamacı
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Cüneyt Köz (Aykut Akgün dk. 83), Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Kerem Şen dk. 83), Furkan Emre Ünver, Özer Hurmacı (Ozan İsmail Koç dk. 59), Burak Altıparmak, Batuhan Kör (Çağatay Yılmaz dk. 69), Ali Akman (Recep Aydın dk. 83 ?)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Kerem Kök, Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Aykut Akgün, Recep Aydın, Tuğbey Akgün, Berat Atındiş, Çağatay Yılmaz, Kerem Şen
Teknik Direktör: Mustafa Er
Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş (Onur Arı dk. 72), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furgan Polat (Tolga Yakut dk. 83), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Hamed Abodun Sholaja, Berkay Tanır (Bedirhan Akçay dk. 83), Sunday Alimi
Yedekler: Ebrar Aydın, Arda Okumuş, Hasan Ulaş Uyğur, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Onur Arı, Onurhan Uyanık
Teknik Direktör: İlhan Var
Goller: Burak Kapacak (dk. 16), Cüneyt Köz (dk. 62) (Bursaspor), Tolga Yakut (dk. 90) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Eskişehirspor), Ali Akman, Kerem Şen (Bursaspor)
Bursaspor 2-1 Eskişehirspor