Beşiktaş’ın kralı Rachid Ghezzal!

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye yükseldi. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Leicester'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 10. lig mücadelesinde asist sayısını 6'ya yükselterek rakiplerini geride bıraktı.

Beşiktaş formasıyla ilk olarak 7. haftada oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde Larin'e gol attıran Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde ise Aboubakar'ın attığı 2. golün ortasını yapmıştı. Kasımpaşa mücadelesinde Atiba'yı golle buluşturan Cezayirli oyuncu, Alanyaspor maçını ise boş geçmişti. BB Erzurumspor karşılaşmasında Vida'nın topukla attığı klas golün hazırlayıcısı olan Ghezzal, hafta içinde Başkent'te yine Vida'yı golle buluşturan oyuncu oldu.

Sivasspor maçının 18. dakikasında Güven Yalçın'ın attığı golde ceza sahasına güzel bir orta gönderen Rachid Ghezzal, ligdeki 6. asistini yaparak, 5 asisti bulunan Visca, Caner Erkin ve Emrah Başsan'ı geride bıraktı.

GÜVEN YALÇIN’DAN SİFTAH

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 18. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçerken, genç futbolcu bu sezon ligdeki ilk golüne imza attı. Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içinde kafayı vuran ve takımını öne geçiren Güven Yalçın, bu sezon toplamda ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu. Tarsus İdman Yurdu ile oynanan kupa mücadelesinde penaltı kaçıran ancak ikinci yarıda Oğuzhan Özyakup'un asistinde topu filelere göndererek bu sezonki ilk gol sevincini yaşayan Güven, Sivasspor mücadelesinde ise ligdeki ilk golünü atmayı başardı.

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