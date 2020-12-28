Beşiktaş, Sivasspor maçıyla yükselmeyi hedefliyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. 4. sıradaki yeri 4 haftadır değişmeyen Kartal, bugün galip gelmesi halinde, BAY geçen Fenerbahçe'yi ve dün Gaziantep FK’ya yenilen Alanyaspor'u geçerek 2. basamağa yükselecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, eksikler nedeniyle rotasyon yapacak. 2 gün önce annesi vefat ettiği için bugün Kamerun'a gidecek Aboubakar, sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza ve sakatlıkları süren Gökhan Töre ile Adem Ljajic de yok. Sergen Yalçın, orta sahada defansif oyuncu olarak Josef'in yerine Dorukhan'ı kullanacak. Santrforda ise Larin oynayacak.

VIDA VE MENSAH SINIRDA

Beşiktaş’ta Mensah ve Vida, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu da bu akşam sarı kart görmeleri durumunda Kayserispor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Dorukhan, Atiba, Mensah, Ghezzal, N’Koudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Stat: Vodafone Park

Saat: 19.00

Hakem: Arda Kardeşler

İSTANBUL’DA SİVASSPOR ÜSTÜN!

İki takım bugüne kadar ligde 28 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş rakibini 13 kez mağlup ederken, Sivasspor da 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor. 13 maçta Beşiktaş 5 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Sivasspor ise 6 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş rakibine 39 gol atarken, kalesinde ise 33 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş, rakibine 2 maçta da yenilirken, ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Sivasspor mücadelesinde alınan mağlubiyet ve ardından kupada gelen BB Erzurumspor yenilgisi sonrasında Avcı'yla yollar ayrılmış, yerine ise Sergen Yalçın göreve gelmişti.

2014-2015 sezonunda Sivasspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Hakan Yemişken yapacak.