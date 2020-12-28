Beşiktaş-Sivasspor maçında tartışmalı karar Hakan Arslan’ı çileden çıkarttı

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşmanın 17. dakikada Beşiktaş’ın Güven Yalçın ile bulduğu gol, Sivasspor cephesinin itirazlarına neden oldu.

Ghezzal’ın ortasından önce topun taç çizgisini geçtiğini iddia eden konuk ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası golün geçerli sayılmasına tepki gösterdi. Ancak itirazlar, maç oynanırken uzun sürmedi. Oyun kaldığı yerden devam ederken, itirazlar, devre arasında Hakem Arda Kardeşler’in kırmızı kartına başvurduğu bir tepkiye dönüştü.

Hakan Arslan, kariyerindeki ilk kırmızı kartını, maç içerisinde yaptığı bir müdahaleden değil, devre arasında hakeme gösterdiği tepki sonrası gördü.

Hakem Arda Kardeşler, ilk yarının son düdüğünü çaldıktan sonra takımlar soyunma odasına yöneldi. Ancak Sivasspor’un yediği golden önce topun taç çizgisini geçtiğini iddia eden Hakan Arslan, bulduğu bir cep telefonundaki görüntüyü hakem Arda Kardeşler’e gösterdi. Bunun üzerine hakem, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Bir türlü sakinleşmeyen ve itirazlarına devam eden Hakan Arslan’a ikinci sarı kartını çıkaran Arda Kardeşler, kırmızı kartla 32 yaşındaki futbolcuyu ihraç etti. Sivasspor, 1-0 geride olduğu maçın ikinci yarısına 10 kişi başlarken, Hakan Arslan kariyerinin ilk kırmızı kartını oyun dışında, devre arasında görmüş oldu.

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