Malum salgın şartları. Yapacaklarımız, hafta sonları dahil, çok kısıtlı. Film seyretmek ruhumuza iyi gelir, düşüncesindeyim. Özellikle klasikleşmiş spor filmleri, benim favorim. Bunlardan biri Zafere Kaçış.

Orijinal adı ‘Victory' (Escape to Victory). Yönetmeni John Huston. Unutulmaz futbolcular ve aktörlerin yer aldığı kült bir filmden bahsediyorum size. Pele, Bobby Moore ve Ardiles; Zafere Kaçış'taki ünlü futbolcular. Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max Von Sydow, bu filmin ünlü aktörleri.

30 Temmuz 1981'de gösterime girdi ve çok beğenildi. İşte konusu: İkinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen müttefik askerler arasında çok iyi futbolcular vardır. Naziler, bu oyuncuların varlığını öğrenince, akıllarına müthiş bir fikir gelir. Alman ordusu ile esir müttefiklere maç yaptıracaklardır. Beslenmeleri kısıtlı, uyku düzenleri olmayan esir futbolcuları sahaya çıkarıp yenmek, çok iyi propaganda fırsatı olacaktır. Ari ırk yenilmezdir ve mesaj bütün dünyaya duyurulacaktır.

Berlin'e giden bu teklif, memnuniyet ile kabul edilir. Hatta esir futbolculara daha az yemek verilmesi bile konuşulur toplantılarda. Ne olur ne olmaz; bir yenilgi ile rezil olmak istemez, Nazi propaganda bakanlığı. Bu maçın seyircili oynanmasına karar verilir. Amerikan ve İngiliz istihbarat birimleri ise farklı düşünmekte ve bir kaçış planı üzerinde çoktan çalışmaya başlamışlardır.

Maçın devre arasında operasyon başlayacak ve esirler kaçırılıp Almanlara büyük ders verilecektir. Ama futbol bu. Hakem Nazi, karşı takımdaki oyuncuların çoğu Nazi. Tekme, tokat her türlü müdahale var; oyun devam ediyor. Ve müttefik takımın oyuncuları, devre arasında kaçmamaya karar verip maçı kazanmaya yemin ederek sahaya dönüyorlar. Öyle bir hale geliyor ki maç, futbolu çok seven bazı Nazi subayları, dayanamayıp esir müttefikleri alkışlıyorlar. Çünkü sahada PELE var!

Maçı seyreden Alman seyirciler, esir futbolcuları alkışlamaya başlıyorlar. Maç, müthiş hale geliyor. Filmin süresi 110 dakika.

Su gibi geçiyor saatler, bu mükemmel filmi izlerken. Final sahnesi çok etkili.

Fırsat bulursanız izleyin, kaçırmayın derim.