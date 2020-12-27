SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Yerel basından Trabzonspor’a sert eleştiriler

Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.

Güncellenme: 11:40, 27/12/2020
Haberler Futbol
Yerel basından Trabzonspor’a sert eleştiriler

Süper Lig’in 15’inci haftasında Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Medical Park Stadyumu’ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı. Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti.

Karadeniz Gazetesi: “Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0’da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz.

Günebakış Gazetesi: “Trabzon’dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti.

Kuzey Ekspres Gazetesi: “Kara gece, üzüntü üstüne üzüntü, seri sonu.

Taka Gazetesi: “Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe.

abdullah avcı süper lig trabzonspor