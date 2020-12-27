Trabzon’da kazanmak önemlidir

RAKİP savunmalar, iyi santrforlardan çekinir. Yerleşik oyun düzeninde, 1 buçuk aydır olmayan Falcao'yu yedek kulübesinde nihayet gördük.

OLAĞAN Covid şüphelisi Diagne'nin Trabzon'a getirilmemesi, işin Oğulcan'a kalmasına yol açtı mecburen.

NE beklersiniz, santrforunuzdan? Önce iyi duvar olacak. Kaleye sırtı dönük kaldığı anlarda, topla buluştuğunda, tek topu iyi oynayacak. Hava toplarında, stoperleri hırpalayacak. Bu yetenekleri ortaya koyan santrforlar, bir de iyi şut atıyorlarsa, elit kategoride oluyorlar zaten.

EMRE Kılınç ceza sahasına girdiğinde verdiği pastan sonra Oğulcan, tam anlamıyla topuğunu Klose gibi kullandı. Arda Turan golü atarken, ceza sahasında çabuk tek top oynamanın büyük avantajını yaşadı, Galatasaray.

TRABZONSPOR, topu Galatasaray'a bırakıp ani ataklarla golü bulma planı yapmıştı. Gollük pozisyonlar da geldi. Fakat, atak sonuçlandırmada karnesi zayıf kaldı bordo-mavililerin.

TRABZONSPOR'UN oyun planı, yerleşik savunmaya ve hücuma yönelik olsa, oyuncuların geçişlerde çok başarılı olması gerekiyor. Yenik durumda oynayan ev sahibinin, ön alanda pres yapması gerekir. Ani atak yemek ise bu işin en tehlikeli tarafı.

MECBURİ santrfor Oğulcan ikinci golü atarken, Trabzonspor moral olarak sallanmaya başladı.

İKİ takım için de fikrim aynı: 7 günde 3 maç oynamak kolay değil. Mesele, bu trafikte ayakta kalabilmekte. Avcı'nın takımı bunu başaramadı.

BÖYLE büyük maçları kazanmak, zirve mücadelesi yapan takımlar için artı motivasyon demek. Trabzonspor ve Abdullah Avcı'ya zaman gerekiyor. Şu anda işleri çok zor.