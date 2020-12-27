Semra Yetiş başarılarıyla tarihe geçti

LATİF SANSÜR – SÖZCÜ | Yol ve dağ bisikletçisi Semra Yetiş (33), Gazi Üniversitesi'nden mezun oldu. Profesyonel sporculuğa voleybolla başladı. Voleybol Milli takımında görev aldı. Sakatlanınca kariyerini noktaladı. Ardından bisiklet tutkusuyla tanıştı. 2006 Bozcaada Türkiye Maraton Şampiyonası'nda şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre'de girdiği her yarışta ilk 10'a girmeye hak kazandı. Azmi, Dünya Şampiyonası'nın kapısını açtı. 2009 UCI Yol Dünya Şampiyonası Kadınlar Yol Yarışı'na kendi puanı ile katılmaya hak kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Bu yılın Ekim ayında Sakarya'da düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda aldığı derece ona 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmanın yolunu açtı. Olimpiyatlara Aydın'da hazırlanan Yetiş, “2021 Tokyo Olimpiyatları'nın pandemi yüzünden ertelenmesi moral oldu. Daha fazla çalışmam için zaman kazanmamı sağladı. Aralıksız hazırlanıyorum” dedi.

“ŞU AN EN BÜYÜK EKSİĞİM SPONSORLAR”

Çalışma ve hazırlanma temposunu 2021 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalya ile dönme üzerine şekillendirdiğini söyleyen Semra Yetiş, “Takvim belli olduktan sonra da özel antrenmanlar ve egzersizler başlayacak. Bisiklet sporu, beslenmesi ve ekipmanı ile gerçekten pahalı bir spor. Hazırlıklar tüm günü kapsadığı için başka bir iş yapmanızın olanağı yok, bu nedenle de destek ve sponsorlara büyük ihtiyaç var. Benim şu andaki en büyük eksiğim sponsorlar. Destek verildiği takdirde kendimi daha çok güvende hissedecek, daha iyi bir motivasyon ile hazırlanacağım” diyerek Bisiklet Federasyonu'nun duyarsızlığından yakındı.