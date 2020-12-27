Şehit polis Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin’in futbolda emin adımlarla…

GÖKMEN ULU – SÖZCÜ | Burak Tolunay Sekin futbola aşkla bağlı bir delikanlı. Onu, diğer gençlerden farklı kılan, bir şehit çocuğu olması. Futbola ilgi ve sevgisinin nereden geldiğini şöyle açıklıyor: “Babam iyi bir futbolsever, tutkulu bir Galatasaray taraftarıydı. Küçükken bana Galatasaray forması almıştı. Maçları birlikte izlerdik. Milli maçları kaçırmazdık. Babam, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'dan esinlenerek adımı koymuş. Ayrıca eski milli futbolcumuz Tolunay Kafkas'ı da çok severdi, ikinci adımı bu sevgisinden esinlenerek vermiş.”

ALTINORDU'DAN ALTAY'A GELDİ

Mahalle ve okul arkadaşlarıyla futbol oynamayı çok seven Burak Tolunay Sekin 14 yaşında. 7'sinde İzmir'in yıldız fabrikası Altınordu'nun spor okulunda başladı, 11'inde bir başka köklü kulüp Altay'a transfer oldu. Lisansı da burada çıktı. Şu anda siyah-beyazlı kulübün U14 takımında 9 ve 10 numaralı pozisyonlarda oynayan Burak, şampiyonluğa koşan takımın en başarılı forvetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gol atmayı, dahası atılan gol organizasyonunun içinde olmayı çok sevdiğini belirtiyor.

HEM GOLCÜ HEM KAPTAN

Burak Tolunay'a, yeteneklerinin yanı sıra, güzel arkadaşlık ilişkileri, olgunluğu ve centilmenliği sonucunda kaptanlık payesi verildi. Altay U14 Takımı geçen yıl pandemi nedeniyle üç maç kala ertelenen TFF Akademi Ligi'ni lider tamamladı. Kaptan Burak Tolunay, geçen sezon oynanan 20 müsabakada 7 gol attı, 4 asist yaptı. Türk futbolunun yıldız adaylarından biri olan genç futbolcu, sporun okul hayatını nasıl etkilediğini sorduğumuzda herkese örnek olacak bir yanıt verdi:

SPOR, BAŞARIYI ARTIRIR

“Eğer planlı, düzenli ve disiplinli olursanız spora da eğitime de zaman ayırabilirsiniz. Ben sporun derslerdeki başarımı artırdığını düşünüyorum.” Burak Tolunay Sekin'in hedefi, büyüdüğünde Galatasaray ve Türk Milli Futbol Takımı forması giymek, ülkesini başarıyla temsil etmek. Genç futbolcu; gelişimi üzerinde Altay'ın büyük katkıları olduğunu belirtiyor, antrenörlerinden saygı ve vefayla söz ederek şöyle diyor: “Hocalarımız sadece antrenör değil; bazen arkadaş, bazen sırdaş, bazen de öğretmenimiz oldular.”

Antrenörü Serhat Alpay anlatıyor Futbolu çok seviyor ve kendisini daha da geliştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Disiplinli bir yaşamı var. Kaleye sırtı dönük olarak çok güzel işler yapan bir forvet. Futbolsuz bir hayat düşünemiyor. Gol attığında dünyalar onun olur, kaçırdığında çok üzülür. Pandemi nedeniyle bir süredir antrenman yapamadık ama o kendini her zaman göreve hazır tutmaya özen gösterir.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN ÖNCE ŞEHİT OLDU

Fethi Sekin, 5 Ocak 2017 günü PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesi'ne uzun namlulu silahlar ve bombalar ile düzenlediği saldırıya ilk karşılık veren polis olmuştu. Acı tesadüf; 7 Ocak, Burak Tolunay'ın doğum günüydü. Çatışmada şehit düşen Fethi Sekin'in kahramanlığı sayesinde yüzlerce hakim, savcı, avukat, adliye personeli ve vatandaşların hayatı kurtulmuştu. SÖZCÜ'de Gökmen Ulu imzalı haber ile yapılan çağrı üzerine Adalet Bakanlığı, İzmir Adliyesi'nin önüne Fethi Sekin'in heykelini dikmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kahraman polisin adını caddeye ve parka vermişti.

Galatasaray kucak açtı

Fethi Sekin'in ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davetlisi olarak İstanbul'a gelmişti. Burak Tolunay, Akhisar Belediyespor maçının seremonisine çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Burak Tolunay'ın eğitim masraflarını üstlenmişti.