Pandemide oyunlara ilgi arttı

Dijital oyun mağazası Oyunfor'un açıkladığı yıllık verilere göre, Türkiye'de oyun satışları 2020 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Pandemi nedeniyle evde kalma sürelerinin artması ve okulların çoğunun ‘online' olması, mobil oyunları da doğrudan etkiledi. Bilgisayar (PC), konsol ve akıllı telefonları kapsayan araştırmaya göre Türkiye'de 2020'nin en çok oynanan oyunu PUBG Mobile oldu.

Oyunun orijinal, masaüstü versiyonu PlayerUnknown's Battlegrounds ise kendisine 12. sırada yer buldu. Bir futbol ülkesi olan Türkiye'de oyuncular en popüler sporun en beğenilen oyunlarından vazgeçmedi. FIFA, PES ve FM gibi futbol / menajerlik oyunlarının yeni sürümleri, en çok satın alınan spor oyunları oldu.

EN ÇOK OYNANAN 10 OYUN

1. PUBG Mobile

2. World of Warcraft

3. Call of Duty: Mobile

4. League of Legends

5. Lords Mobile

6. Counter Strike: Global Offensive

7. FIFA 2020

8. Fortnite

9. PES 2020

10. FM 2020