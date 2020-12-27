Manchester City rahat kazandı

Premier Lig’in 15. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda oynanan maçta Newcastle United’ı 2-0 mağlup etti. Manchester City’nin gollerini İlkay Gündoğan ve Ferran Torres kaydetti.

Maça hızlı başlayan Manchester City, Sterling pasında İlkay’ın ağları havalandırmasıyla 14. dakika öne geçti. İlk yarısı bu golle 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, 55. dakikada Torres ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Manchester City’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 26 yaparken, Newcastle United 18 puanda kaldı.

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Premier Lig’de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Leicester City 2-2 Manchester United

Aston Villa 3-0 Crystal Palace

Fulham 0-0 Southampton

Arsenal 3-1 Chelsea

Sheffield United 0-1 Everton