MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-2 MKE Ankaragücü

STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Esat Sancaktar (xx), Candaş Elbil (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin (xx), Lopes (xx), Mustafa (xx), Leismann (xx), Bergdich (xx)- Aissati (xx), Bakalorz (xx)(Dk. 80 Dossevi x), Murawski (xx) (Dk. 46 Mesanovic x), Özer (xx) (Dk. 71 Muhammet x)- Varela (xx)(Dk. 69 Recep x), Rodallega (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich (xx), Kitsiou (xx), Atakan (xx), Sarlija (xx), Pinto (xx) Endri (xx) (Dk. 83 Erdi x), Voca (xx)(Dk. 78 Diousse x), Lukasik (xx) (Dk. 90 Şahverdi x), Lobjanidze (xx)(Dk. 90 Borven x), Paintsil (xx) (Dk. 83 Atilla x), Bolingi (xx)
GOLLER: Dk. 80 Recep (Yukatel Denizlispor) – Dk. 21 Atakan Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Rodallega, Özer (Yukatel Denizlispor) – Atakan, Paintsil, Bolingi (MKE Ankaragücü)
İŞTE MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLARI:
8inci dakikada Lukasikin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Paintsilin dokunuşunda top yandan auta çıktı.
19uncu dakikada Bolinginin kafayla indirdiği topu önünde bulan Kitsiounun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21inci dakikada MKE Ankaragücü karşılaşmada öne geçti. Endrinin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Atakanın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.
45inci dakikada Kitsiounun pasında Lukasikin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2.
49uncu dakikada Aissatinin pasında topla buluşan Mesanovicin sağ çarpardan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
58inci dakikada Varelanın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Rodallega kafayı vurdu. Savunma topu çizgiden çıkardı.
77nci dakikada Endrinin kullandığı köşe vuruşunda Voka yakselerek kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.
80’inci dakikada gelişen Denizlispor atağında, Mesanovic sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Caza sahası içindeki Recepin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
90+3üncü dakikada Leismannın ortasında arka direkte Mustafanın yaptığı vuruş yandan auta çıktı.