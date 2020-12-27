MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor

Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak yenilmeme serisini 13 maça çıkardı.

Gaziantep FK bu galibiyetle 14. maç sonunda 27 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor ise 15 maç sonunda 27 puanda kaldı ve liderlik koltuğundan indi.

Ev sahibi takım 9. dakikada Dicko’nun golüyle 1-0 öne geçerken, 26. dakikada Davidson’un ceza sahasına girip çektiği şutta savunmaya çarpan top filelere gitti ve Alanyaspor 1-1’lik dengeyi sağladı.

Bu golden dakika sonra Mirallas’ın kafa pasıyla topu önünde bulan Muhammet Demir, skoru 2-1 yapmayı başardı.

Dakikalar 60’ı gösterdiğinde ev sahibi takımı rahatlatan gol geldi. Maxim klas bir plase vuruşla kaleci Marafona’yı bu maçta 3. kez çaresiz bırakarak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Gaziantep FK ligin 16. haftasında Cumartesi günü Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor da aynı gün sahasında Başakşehir’i konuk edecek.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pavel Olkowski, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Biyik, Güray Vural, Vetrih (Jefferson dk. 78), Maxim (Zvonimir Kozulj dk. 73), Kevin Mirallas (Furkan Soyalp dk. 89), Nouha Dicko (Kenan Özer dk. 73), Muhammet Demir (Andre Felipe dk. 78)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Morais, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 46), Georgios Tzavellas, Caulker, Francois Moubandje (Bareiro dk. 63), Manolis Siopis (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Salih Uçan (Umut Güneş dk. 63), Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Babacar (Mustafa Pektemek dk. 23)

Yedekler: Ahmet Günay, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Dicko (dk. 9), Muhammet Demir (dk. 29), Maxim (dk. 61) (Gaziantep FK), Davidson (dk. 26) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Kana Bıyık, Mirallas, Maxim, Vetrih, Andre Felipe (Gaziantep FK), Salih Uçan, Tzavellas, Umut Güneş, Caulker (Alanyaspor)