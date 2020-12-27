Gölgesi yetti

SEVGİLİ Lemi Çelik'le birlikte yaptığımız dünkü Trabzonspor-Galatasaray maç analizimizde bu sütunlardan şöyle bir ifade kullanmıştım: “Terim'in gölgesi yeter.” Aynen de öyle oldu, tribündeki Fatih Terim'in gölgesi, Abdullah Avcı'ya yetti.

TRABZONSPOR kadro gücü ölçüsünde disipline sadık kalmaya çalışarak başladı. Avcı'nın Nwakaeme'nin bireysel yeteneği ile duran top organizasyonları üzerine kurduğu plan, Galatasaray'ın golüne kadar da işledi. İkinci golün ardından ise maç bitti.

FATİH Terim'in forma adaleti tartışılmaz. Diagne'nin İstanbul'da bırakılması sonrasında başka bir hoca olsa formayı Falcao'ya verirdi ancak Terim dün de belirttiğimiz gibi öyle yapmadı, Oğulcan'a şans vererek taktiksel bir değişikliğe gitti. 4-1-4-1 ve zaman zaman 4-6-0'a döndü. Emre Kılınç'ın delici koşusu, ardından Oğulcan'ın nefis topuk pası ve yine Emre'nin dönen topunu Arda'nın tamamlaması kilidi açtı. Oğulcan'ın defans arkasına yaptığı iki koşu iki gol ve çok kritik bir galibiyet getirdi. Yine defansta Marcao-Donk ikilisini bozmayarak geriden doğru oyun kurma ve ayağa çıkışı sağladı. Çünkü Luyindama'ya yapılan baskılar Galatasaray'ın başını çok ağrıttı.

KISACASI Fatih Terim'in sorunlar karşısında ürettiği taktiksel çözümler yine galibiyeti getirdi.