Galatasaray hak etti

SEZON başından beri söylüyoruz; Trabzonspor'un ne kadar çok yanlış transferler yaptığını… Sayın Ahmet Ağaoğlu, ‘Transferde yüzde 90 başarı sağladık' diyor. Ben ise Trabzonspor'un transferde yüzde 90 başarısız olduğunu söyledim. Yapılan 10 transferin 9 tanesinin ne kadar yetersiz olduğu, Trabzonspor'u şampiyonluğa oynatabilecek kalitede olmadığı ortaya çıkmıştır.

SON dönemlerde derbilerin kralı olan Trabzonspor'un, sahasında hem Beşiktaş'a hem de G.Saray'a mağlup olmasıyla kadro yetersizliği ortaya çıkmıştır. Kimse Abdullah Avcı'ya bir şey söyleyemez. Bu takım, alabileceği en iyi sonuçları alıyor. Kendi sahasında bir tane net pozisyona giremeyen Trabzonspor'un kadro kalitesinin, Galatasaray karşısında ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gördük.

GALATASARAY, santrforsuz sahaya çıktı. Diagne ve Falcao'nun yokluğunda, Arda'nın liderliğinde daha çok pas yapan, oyunun yönünü hızlı değiştiren, kanatları iyi kullanan taraftı Galatasaray. Emre Kılınç ve Oğulcan, kaleciyle defans arasına yapmış oldukları derin koşular ve verkaçlarla sonuca gitmeyi başardı. Burada Fatih Hoca'yı tebrik etmek gerekiyor. Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş. Trabzonspor'un defansif zaaflarını iyi belirledi. Çabuk ve hızlı oyuncularıyla tempolu akınlarla Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

DONK ile Marcao da hatasız bir performans ortaya koyarak Trabzon'a bir tane gol pozisyonu vermediler. Eğer Trabzon şampiyon olmak istiyorsa izleme komitesi iyi çalışmalı, transferi Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bırakmamalı ve takımı şampiyon yapabilecek üst düzey futbolcular alınmalı. Diğer türlü Trabzonspor taraftarı bu yıl hüsrana uğrayacaktır.