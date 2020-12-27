Fenerbahçe’yi zorlu fikstür üşütecek!

Süper Lig’de hafta için alınan 4-1'lik Başakşehir galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe, yeni yılla birlikte kendini çok zor bir fikstürde bulacak. Bu haftayı BAY' geçen sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta Kasımpaşa maçıyla başlayacak periyotta 7'si lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 8 mücadeleye çıkacak. Pazartesi ve perşembe günleri oynayacağı maçlarla başarılı sonuçlar hedefleyen Kanarya'nın en önemli handikabı soğuk havalar olacak.

3 GÜNLÜK İZİN BİTTİ

Fenerbahçe, bu zorlu fikstürde BB Erzurum, Sivasspor ve Kayserispor gibi hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksiye düşme olasılığı bulunan kentlere gidecek. Teknik heyet ve futbolcuları Erzurum ve Sivas'ta kar yağışlı bir hava bekliyor. Öte yandan Fener'de 3 günlük izin bitti. Bugün yapılacak antrenmanda karantinada olan Ozan Tufan yer alamayacak. Valencia, Tolga, Perotti ve Lemos'un takıma katılacağı öğrenildi.

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