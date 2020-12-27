Afyon’u yenen Beşiktaş üst üste 6. kez kazandı

ING Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u 96-73 mağlup etti. Çekişmeli geçen maçta üstünlük sürekli el değişirdi. Çeyrek sonlarında üstünlüğü sürekli olarak elinde bulunduran Afyon Belediye maçın sonunu iyi getiremedi ve Beşiktaş maçı kazandı. Afyon Belediye kaybettiği bu maçtan sonra 7 galibiyette kalırken, Beşiktaş ise 7. galibiyetini aldı.

İlk çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş 1-6’lık seri ile öne geçti. Çabuk toparlanan ve maça girebilen Afyon Belediye ilk çeyreğin sonuna kadar da iyi oynadı. Çeyrek sonunda 4 farkı elinde bulunduran Afyon Belediye ikinci çeyreğe 25-21 önde başladı. İkinci çeyrekte yine Afyon Belediye oyuna geç girdi ve çeyreğin sonuna kadar süren mücadeleye ortak oldu. Çeyrek sonunda 2 sayı ile önde olan Afyon Belediye soyunma odasına 42-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte başa baş mücadele devam ederken iki takımda farkın açamadı. Son çeyreğe Afyon Belediye 64-63 önde başladı. Bu çeyrekte 5 faul hakkını dolduran Kairys kenara geldi.

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Son çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş, son üç buçuk dakikaya 14 sayı farkla önde girdi. Son iki dakikaya ise 15 sayı farkla girdi (73-88). Bu çeyrekte 5 faul hakkını dolduran Macura da 5 faulle kenara geldi. Beşiktaş son dakikaya 20 sayı farkla girdi (73-93). Maçı Beşiktaş 73-96 ile kazandı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYE: Wright 16, Saldivar 22, Kairys 4, Leissner 13, Macura 4, Sinan Sağlam, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 12.

BEŞİKTAŞ: Şehmus Hazer 16, Blackmon 9, Johnson 14, Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 23, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 14, Dewayne Berry 14, Hakan Sayılı.

1. ÇEYREK: 25-21

DEVRE: 42-40

3. ÇEYREK: 64-63