Trabzonspor ile Galatasaray 3 puan için karşı karşıya

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. 2020'nin son büyük maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür yok. Sarı-kırmızılılarda Diagne, Etebo, Babel ve Fatih forma giyemeyecek.

6: Abdullah Avcı ve Fatih Terim, altı kez rakip oldu. İki hoca da ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere bitti.

31: G.Saray, 2011-12 sezonundan bu yana aldığı cezalar nedeniyle Fatih Terim'den yoksun olarak 30 maça çıktı, bunların 25'i ligdeydi. Terim'siz 31 puan kaybedildi.

129: İki takım arasında oynanan bundan önceki 129 maçta G.Saray 58, Trabzonspor 43 galibiyet aldı.

1: Galatasaray son 8 maçının 1'ini kaybetti. Trabzonspor son 7 maçında yenilmedi.

MAÇ ÖNCESİ İKİ TAKIMI SÖZCÜ YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

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FATİH TERİM CEZALI

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 5 maç men cezası verdi. İlk olarak Göztepe maçında olmayan Terim, Trabzonspor karşılaşmasıyla ikinci kez yedek kulübesinde yer alamayacak.

PFDK, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Marcao'ya 1 maç men cezası vermişti. Brezilyalı futbolcu Göztepe mücadelesinde cezasını tamamladı. Bordo-mavililer karşısında görev verilmesinde halinde oynayabilecek.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ie, Hugo, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir, Yusuf (Ekuban), Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Oğulcan (Falcao)

Hakem: Halil Umut Meler

Stat: Medical Park

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