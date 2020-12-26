Trabzonspor ile Galatasaray 3 puan için karşı karşıya

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. 2020'nin son büyük maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür yok. Sarı-kırmızılılarda Diagne, Etebo, Babel ve Fatih forma giyemeyecek.
6: Abdullah Avcı ve Fatih Terim, altı kez rakip oldu. İki hoca da ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere bitti.
31: G.Saray, 2011-12 sezonundan bu yana aldığı cezalar nedeniyle Fatih Terim'den yoksun olarak 30 maça çıktı, bunların 25'i ligdeydi. Terim'siz 31 puan kaybedildi.
129: İki takım arasında oynanan bundan önceki 129 maçta G.Saray 58, Trabzonspor 43 galibiyet aldı.
1: Galatasaray son 8 maçının 1'ini kaybetti. Trabzonspor son 7 maçında yenilmedi.
Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 5 maç men cezası verdi. İlk olarak Göztepe maçında olmayan Terim, Trabzonspor karşılaşmasıyla ikinci kez yedek kulübesinde yer alamayacak.
PFDK, Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Marcao'ya 1 maç men cezası vermişti. Brezilyalı futbolcu Göztepe mücadelesinde cezasını tamamladı. Bordo-mavililer karşısında görev verilmesinde halinde oynayabilecek.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ie, Hugo, Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir, Yusuf (Ekuban), Nwakaeme, Djaniny
Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Oğulcan (Falcao)
Hakem: Halil Umut Meler
Stat: Medical Park