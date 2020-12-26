Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçında yok

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Arda Turan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimlerdi. Taylan, mücadelenin 14. dakikasında topa elle müdahalesi sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından cezalandırıldı.

25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı oldu.

ARDA TURAN ÜÇLEDİ

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Arda Turan, Göztepe maçının ardından bu haftayı da boş geçmedi. Arda karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

33 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ve Göztepe maçlarının ligdeki üçüncü gol sevincini yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 71. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

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