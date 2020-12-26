Riera’nın maaşı, haciz gelince ortaya çıktı

Hayati ARIGAN / SÖZCÜ – Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde Albert Riera Ortega, Büyükçekmece'de Zeynep U.'ya ait villayı kiralık olarak tuttu. Ortega villadan ayrılırken arkasında kira ve taşınmazdaki hasarlar ile ilgili borç bıraktı.

Villanın sahibi Zeynep U., avukatı Gülay Erinan aracılığıyla Ortega'nın borcunu mahkemeye taşıdı. Riera borca itiraz ederken geçtiğimiz yıl Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi, Zeynep U.’yu haklı buldu. Zeynep U.'nun avukatı Gülay Erinan, Riera hakkında icra takibi başlattı.

YENİDEN GALATASARAY’A DÖNDÜ

Galatasaray'da ağustos ayında Hasan Şaş’ın teknik ekipten ayrılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları arasına Alber Riera Ortega'yı da aldı. Yaklaşık 70 bin TL için başlatılan icra takibi ile ilgili icra müdürlüğü Riera’nın maaşına haciz koydu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Riera’nın şirket kayıtlarında yapılan incelemede sözleşmesi uyarınca aylık yasal asgari ücret aldığını belirtti. İspanyol antrenörün aylığı olan asgari ücretin 4’te biri olan 581 TL her ay kesilmeye başladı. Galatasaray, borç sona erene kadar haciz olunan miktarı, belirtilecek banka hesap numarasına yatıracağını belirtti.