Radamel Falcao 63 gün sonra sahalarda

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmana Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray'da Kolombiyalı golcü futbolcusu Radamel Falcao, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı.

Kırmızı kart cezası ve sakatlıklarından dolayı uzun bir süredir sahalardan uzak olan Falcao, son olarak 24 Ekim’de ligin 6. haftasında deplasmandaki BB Erzurumspor mücadelesinde forma giymişti.

34 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer karşısında 85. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi ve 63 gün sonra formasına kavuştu.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN’DAN İLK GOL

Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yokluğunda hücumda Oğulcan Çağlayan görev aldı.

Oğulcan, karşılaşmanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü attı. Bu sezon takıma transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Oğulcan Çağlayan, 8 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 müsabakada görev aldı. Maça 11'de başlayan Oğulcan, 85. dakikada yerini Christian Luyindama’ya bıraktı.

İLGİLİ HABER Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçında yok