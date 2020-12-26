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Örnek davranış Fenerbahçe ve Galatasaray’a fair play ödülü getirdi

Her zaman ezeli rakip ebedi dost olduklarını vurgulayan ancak hem kulüp hem de yöneticileriyle tartışma halinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'a fair play ödülü verildi. Ancak bu ödül A takım seviyesine değil, U10 ve U9 takımlarına verildi.

Güncellenme: 14:15, 26/12/2020
Haberler Futbol
Örnek davranış Fenerbahçe ve Galatasaray’a fair play ödülü getirdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Belçika’daki “Brussels European Football Cup” turnuvasında gösterdikleri dayanışmadan dolayı Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 takımlarını Sportif Fair Play Davranışı dalında şeref diplomasıyla ödüllendirdi.

Ancak Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrasında sosyal medyada Twitter hesapları üzerinden birbirleriyle tartışan iki kulübün, 10 yaşındaki çocukların birbirlerine destek oldukları görüntülere verilen ödülü duyurmaması dikkat çekti!

Bu ödülü getiren davranış ise geçen yıl düzenlenen “Brussels European Football Cup” turnuvasında İngiliz ekibi FC Zoom ile Fenerbahçe U9 takımlarının maçında gösterildi.

Turnuvanın bir üst yaş kategorisinde mücadele elen Galatasaray U10 oyuncuları, FC Zoom karşısındaki Fenerbahçeli miniklere maç boyunca tezahüratlarla destek vermişti. Sarı-kırmızılı minikler, karşılaşmada yenilen Fenerbahçe U9 takımı oyuncularını maçın ardından da tezahüratlarla tribüne çağırarak moral vermişti. İki takım oyuncularının bu esnada sergilediği sportmence tavırlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Hem sosyal medyada hem de spor kanallarında yapılan yorumlarda, minik futbolcuların bu davranışının ağabeylerince örnek alınması gerektiği vurgulanmıştı.

Karşılaşma sırasında “Fener, Fener” tezahüratı yapan Galatasaraylı miniklerin yanına maç sonunda giden Fenerbahçeli minikler, sahada rakip saha dışında ise arkadaş oldukları yaşıtlarıyla tokalaşmıştı.

Görüntüleri kaydeden gazeteci Cengiz Özbek’in fair play ödülü başvurusunu değerlendiren TMOK ise Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 takımlarını şeref diplomasına layık gördü.

Fenerbahçe galatasaray Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Yayınlanma Tarihi:12:46,