Misket taraftarı da olduk! Pandemi günlerinde izlenecek heyecan silsilesi 5 ilginç ‘spor’…

Pandemi nedeniyle yaklaşık bir senedir evlere kapanmış haldeyiz. Hiç olmadığımız kadar evde vakit geçiriyor ve bu sebeple alternatif eğlenceler de arıyoruz. Dizi platformları ve YouTube’un dibini sıyırdığımız bu günlerde sporseverlerin de alternatifi azalıyor.

2002 Dünya Kupası’nın veya EURO 2008’in hikayesini, 12 Dev Adam’ın Sırbistan’ı yendiği maçın son anlarını, Naim’in 1996 Atlanta performansını, Vince Carter’ın tarihe geçtiği smaç yarışmasını, “Spor Dünyasından Unutulmaz Centilmenlik Anları” videolarını daha kaçıncı kez izleyeceğiz?!

Elbette bunlar çok keyifli videolar; muhtemelen bu yazının ardından bu unutulmaz anların bazılarını ziyaret edeceksiniz ancak benim gibi pek çok sporsever için bu dönem arayışa da sebep oldu. Yeni sporlar bulmak şart!

EBELEMECE VEYA RESMİ ADIYLA WORLD CHASE TAG

Parkur sporunun rekabetçi hali olan World Chase Tag, 2011’de hayata geçmiş bir organizasyon. Kısaca anlatmak gerekirse 16 kovalamadan oluşan bir turda, özel hazırlanmış platformun iki ucunda bir kaçan, bir de kovalayan oyuncu yer alıyor. 20 saniyede elle temastan kaçınan sporcu takımına 1 puan kazandırıyor. Kovalamada başarılı olan ve temas edebilen sporcu, bir sonraki turda kovalanan konumunda parkurda kalıyor. Yakalanan oyuncu ya da yakalamayı başaramayan oyuncu yerini diğer takım arkadaşına bırakıyor. Kaçan oyuncu yakalanana kadar “evader” yani kaçan konumunda parkurda kalıyor. 16 turda en fazla sayıyı alan takım kazanıyor. Beraberlikte seri penaltı atışlarına benzer bir uygulamaya geçiliyor. Muazzam bir çeviklik ve strateji gerektiren sporu izlemesi kesinlikle çok eğlenceli.

MİSKETLER, CİCOZLAR, BİLYELER, GAFLİKLER MARBLE LEAGUE’DE YARIŞIYOR

Bir insan misket destekler mi? Destekliyorsunuz işte! Özel hazırlanmış etaplarda eşit şartlar altında misketler yarışıyor. Marble Rally’de bir noktadan diğerine gidiyorlar, Marble League’de ise olimpiyat oyunlarında olduğu gibi farklı dallarda bazen daha yükseğe sıçrıyor, bazen daha ileri atlıyorlar. Milyonlarca izleyiciye ulaşan bu fenomen sayesinde çocukluğumuzun misketlerinin neler başarabileceğini de görüyoruz.

Yarışlar dünya çapında dikkat çekerken, Marble League 2020’nin sponsoru ünlü komedyen John Oliver’ın sunduğu Last Week Tonight with John Oliver oldu. Aslında bu yarışların bu kadar ilgi çekmesinin sebeplerinden biri de örneğin rallide toplam bir sezonda yapılan 8 yarışta gerçekten bazı misketlerin öne çıkıyor olması ve daha başarılı bir görüntü çizmesi. Rallide şampiyonlar şampiyonu Red Number 3 adlı misketin hayranları var. Ben de onlardan biriyim. Takımlarda ise Hazers’ı destekliyorum…

GOLF GİBİ AMA DEĞİL DE GİBİ BİR SPOR: DISC GOLF

Kısaca frizbi ile oynanan golf dersek bu sporu kolaylıkla tarif etmiş oluruz. Doğanın ev sahipliği yaptığı bu sporda, golfteki “par” gibi her deliğin (aslında bu spor için her sepetin) belli handikap sayıları var. İnanılmaz atışlar, muazzam bir rekabet ve oldukça kaliteli prodüksiyonu ile disc golf heyecan verici bir spor. Disc golf 40 ülkede 50 bini aşkın sporcuyla varlığını sürdürüyor. Golf sopalarında olduğu gibi farklı atışlar için farklı diskler ve farklı teknikler mevcut. Beş dünya şampiyonluğu bulunan Paul McBeth, sporun en önemli yıldızı.

PROFESYONEL YAKARTOP: DODGEBALL

Aslında yakar top diyebileceğimiz bu spor ABD’de oldukça popüler. Başrollerinde Vince Vaughn ve Ben Stiller’ın oynadığı Dodgeball filmiyle hatırlayabileceğimiz sporda çok ciddi bir rekabet söz konusu. Bizim bildiğimiz yakar topun aksine iki takımın tüm oyuncuları aynı anda sahada yer alıyor. Başlangıçta sahanın ortasında toplar yer alıyor. (6’şarlı takımlar için 6 top) ve ilk düdükle oyuncular topları alıyor ve mücadele başlıyor. Omuzların altından olmak kaydıyla vurduğunuz oyuncu o tur için dışarı çıkıyor. Hatırlayacağınız üzere topu havada tutmayı başaran oyuncu, atan oyuncuyu elimine ediyor. Size atılan topu, yalnızca elinizde tuttuğunuz topla uzaklaştırabiliyorsunuz. Rakip sahada boşta duran topu almak yasak. Sahada oyuncusu kalmayan ilk takım kaybediyor. Dünya sıralamasında kadınlarda Avustralya, erkeklerde ise Malezya lider.

TETRİSİ BİLMEYEN VAR MI?

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Tetris’in rekabetçi versiyonu tam bir heyecan silsilesi. İzlemesi çok eğlenceli, anlaması çok kolay. Milyonlarca insanın izlediği Classic Tetris World Championship, kendi efsanelerini yaratmış bir espor kategorisi. Klasik NES üzerinden oynanan maçlarda aynı anda iki oyuncu 18. seviyeden oyuna başlıyor ve aynı senaryoyu oynuyor. Tetrisin ciddi bir stratejisi olduğunu gördüğünüz maçlar yıllar önce bir sosyal medya fenomenine dönüştü bile. 2016 CTWC finalinde Jonas Neubauer ve Jeff Moore’u bir araya getiren maçta sunucuların tetris’leri “Boom!” diyerek anlatması efsaneleşen “Boom! Tetris for Jeff” sloganına dönüşmüştü. NES kumandasını tutuşa kadar, taktiksel farkların olduğu ve 2010’dan bu yana resmi dünya şampiyonasının devam ettiği bu sporda 11 turnuvanın 7’sini kazanan bar işletmecisi Jonas Neubauer adeta bir yaşayan efsane…

Bu sporların haricinde Drone Racing, Crossfit Games, Timbersports, Strongest Man, Pro Kabbadi ve Spikeball da izlemekten keyif alabileceğiniz ilginç sporlar arasında…