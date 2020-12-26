İzmir’de galip yok

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Karagümrük ile karşılaştı. Karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Göztepe’nin ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, Karagümrük yenilmezlik serisini iki maça çıkardı.
Maça iyi başlayan Göztepe, 11. dakikada Ndiaye ile öne geçti. 77. dakikada Biglia’nın golü sonucu belirledi.
Bu beraberlikle Göztepe’nin puanı 19, Karagümrük’ün puanı ise 21 oldu.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Göztepe: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Yalçın Kayan dk. 46) (Zlatko Tripic dk. 87), Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Stefano Napoleoni (Burak Süleyman dk. 63)
Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Efe Binici
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Lucas Biglia, Alassane Ndao, Badou Ndiaye, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz (Muhammed Pehlivan dk. 87), Aatif Chahechouhe (Vato Arveladze dk. 88), Mevlüt Erdinç
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Atılay Canel
Goller: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe), Lucas Biglia (dk. 77) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Marcio Mossoro (Göztepe), Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Göztepe 1-1 Karagümrük
- GOL! 11′ Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
- 14′ Lucas Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta Badou Ndiaye topu filelerle buluşturdu ancak hakem Sarper Barış Saka, VAR görüntülerini izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü vermedi.
- 23′ Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alparslan Erdem'in şutunu savunma uzaklaştırdı.
- 32′ Berkan Emir'in kullandığı kornerde Atınç Nukan ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
- 33′ Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ramazan Civelek'in şutu az farkla auta gitti.
- 47′ Ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sol çaprazdan yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.
- 50′ Ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia'nın sol çaprazından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
- 57′ Ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Biglia'nın şutunu kaleci engelledi.
- 68′ Aatif Chahechouhe, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kaleci Balazs Megyeri'de kaldı.
- 71′ Ceza sahası içinde topla buluşan Burak Süleyman'ın altıpas üzerinden vurduğu top dışarı çıktı.
- GOL! 77′ Kazanılan serbest vuruşu kullanan Lucas Biglia'nın sert şutu ağlara gitti. 1-1
- 83′ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marko Mihojevic'in kaleye gönderdiği sert şutu defans engelledi.
- 90+2′ Ceza sahası içine topla giren Alassane Ndao'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şut kalecide kaldı.