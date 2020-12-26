İzmir’de galip yok

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Karagümrük ile karşılaştı. Karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Göztepe’nin ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, Karagümrük yenilmezlik serisini iki maça çıkardı.

Maça iyi başlayan Göztepe, 11. dakikada Ndiaye ile öne geçti. 77. dakikada Biglia’nın golü sonucu belirledi.

Bu beraberlikle Göztepe’nin puanı 19, Karagümrük’ün puanı ise 21 oldu.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Göztepe: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Yalçın Kayan dk. 46) (Zlatko Tripic dk. 87), Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Stefano Napoleoni (Burak Süleyman dk. 63)

Yedekler: Arda Özçimen, Titi, Lamine Gassama, Dzenan Burekovic, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Lucas Biglia, Alassane Ndao, Badou Ndiaye, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz (Muhammed Pehlivan dk. 87), Aatif Chahechouhe (Vato Arveladze dk. 88), Mevlüt Erdinç

Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Aksel Aktaş, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Cherif Ndiaye (dk. 11) (Göztepe), Lucas Biglia (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Marcio Mossoro (Göztepe), Alassane Ndao (Fatih Karagümrük)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Göztepe 1-1 Karagümrük