SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fenerbahçe’nin ideal 11’i yok! Nedeni ise…

Erol Bulut, ligde sadece 2. ve 3. hafta aynı kadroyla sahaya çıkabildi. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, kafasındaki ideal hücum üçlüsünü sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle oluşturamadı. Samatta, Perotti ve Valencia’nın dönüşü uzun sürdü.

Güncellenme: 09:21, 26/12/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin ideal 11’i yok! Nedeni ise…

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Erol Bulut, bugüne kadar oynadığı maçlarda ideal 11'ini bulamadı. Sakatlık, hastalık ve cezalar nedeniyle 12 maçta sahaya farklı 11 süren Bulut, sadece ikinci ve üçüncü haftalarda aynı kadroyla maça çıktı.

Bulut, sezon başında yeni transferlerin takıma aralıklarla katılması nedeniyle ligin ilk haftasında farklı bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra Samatta, Lemos, Kemal Ademi, Nazım Sangare, Gökhan Gönül ve Diego Perotti gibi isimlerin sakatlıkları, corona virüse yakalanan ve şu anda sakat olan Valencia ile Sinan Gümüş'ün de sağlık problemleri Bulut'un kafasındaki ideal 11'i oluşturmakta sıkıntıya neden oldu.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe ne sevindiriyor, ne üzüyor! Fenerbahçe ne sevindiriyor, ne üzüyor!

Erol Bulut Fenerbahçe süper lig