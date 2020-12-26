Fenerbahçe’nin ideal 11’i yok! Nedeni ise…

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Erol Bulut, bugüne kadar oynadığı maçlarda ideal 11'ini bulamadı. Sakatlık, hastalık ve cezalar nedeniyle 12 maçta sahaya farklı 11 süren Bulut, sadece ikinci ve üçüncü haftalarda aynı kadroyla maça çıktı.

Bulut, sezon başında yeni transferlerin takıma aralıklarla katılması nedeniyle ligin ilk haftasında farklı bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra Samatta, Lemos, Kemal Ademi, Nazım Sangare, Gökhan Gönül ve Diego Perotti gibi isimlerin sakatlıkları, corona virüse yakalanan ve şu anda sakat olan Valencia ile Sinan Gümüş'ün de sağlık problemleri Bulut'un kafasındaki ideal 11'i oluşturmakta sıkıntıya neden oldu.

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