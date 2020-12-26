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Sözcü

Fenerbahçe’de 3 futbolcu corona pozitif!

Fenerbahçe Kulübü, yapılan testler sonucunda 3 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Güncellenme: 20:02, 26/12/2020
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de 3 futbolcu corona pozitif!

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda 3 futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken isim verilmedi.

Süper Lig’de bu haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını 4 Ocak’ta Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.

Sarı lacivertli ekip şu açıklamayı yaptı:

“Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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Corona Fenerbahçe