Fenerbahçe’de 3 futbolcu corona pozitif!

Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda 3 futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken isim verilmedi.

Süper Lig’de bu haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçını 4 Ocak’ta Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.

Sarı lacivertli ekip şu açıklamayı yaptı:

“Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. pic.twitter.com/X5PYecef5a — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 26, 2020

İLGİLİ HABER Örnek davranış Fenerbahçe ve Galatasaray`a fair play ödülü getirdi