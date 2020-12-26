Fenerbahçe ne sevindiriyor, ne üzüyor!

Süper Lig'de 4-1'lik Başakşehir galibiyetiyle bir bakıma hayata dönen Fenerbahçe'nin attığı ve yediği gollerde ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. Ligde 14 hafta itibariyle duran toplar sarı-lacivertlileri ne sevindiriyor ne de üzüyor. Hem hücum silahı hem de en büyük savunma zaafı oluşturan duran toplarla Fenerbahçe, ligdeki 27 golünün 14'ünü korner (8), penaltı (5) ve serbest vuruştan (1) buldu. Trabzonspor'un kendi kalesine attığı gol de kullanılan kornerin ardından gelmişti.

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KALEYİ SAVUNAMIYOR

Savunmaya bakıldığında da aynı durum söz konusu. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde kalesinde gördüğü 20 golün 10'unu duran toplardan yedi. Fenerbahçe, 4'ü penaltıdan, 6'sı korner ve serbest vuruştan kalesinde 10 gol gördü. Bireysel hataların da sıklıkla yaşandığı savunma hattıyla birlikte Fener, kalesinde gördüğü son 7 golün 6'sını duran toplar sonucunda yedi. Erol Bulut ve yardımcıları, bu durumu daha faydalı hale dönüştürmek için çalışmalar yapıyor.