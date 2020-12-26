Fatih Terim tribünde de olsa gölgesi yeter

Fatih Terim'in tribünde olması tabii ki bir dezavantaj. Abdullah Avcı da Galatasaray ve Terim'e özel olarak hazırlanıyor önceden beri. Avcı'da Terim kompleksi var. Başakşehir'deki kavga, Beşiktaş'tayken el sıkışmamaları hafızalarda. Terim'i sevmediğini net ifade eden tek teknik adam. Avcı, rakibi oynatmamaya çalışacaktır. Fatih Terim de takım savunmasını yavaş yavaş oturttu. Terim'in tribünde olsa bile gölgesi herkese yeter.

FORVETSİZ DİZİLİŞ İHTİMALİ

Falcao henüz hazır değil. Ciddi bir maç eksiği var, iki ay sonra ilk kez kadroya alındı. Trabzonspor'da Djaniny'den çok Nwakaeme ve Ekuban, Galatasaray defansını zorlayacak iki yetenekli isim. Açıkçası Fatih Terim'in santrforsuz 4-6-0 gibi bir formasyonla oynayıp Falcao'yu ilerleyen dakikalarda oyuna almasını bekliyorum. Galatasaray, 9 numarasızlığın sıkıntısını ciddi anlamda yaşayacaktır.

YENİ GOLCÜ EMRE KILINÇ!

Taylan-Feghouli formda. Arda ve Belhanda'nın dönüşü takıma kalite kattı. Emre Kılınç, Galatasaray'ın sürpriz golcüsü olabilir. Trabzonspor orta sahası daha düz; rakibi bozmaya yönelik oynayacaklardır.

HUGO'YA ÖNLEM ALINMALI

Kalede Uğurcan ağır basıyor. Donk-Marcao uyumlu. Galatasaray'ın iki bekini zor bir maç bekliyor. Nwakaeme ve oynarsa Ekuban, Türkiye'nin en etkili ön kanat oyuncuları. Galatasaray'ın bekleri hücuma beklenen katkıyı veremiyor, stoperleri ise belki de ligin en az gol atan ikilisi. Trabzonspor'un en büyük silahı duran toplar olacaktır. Vitor Hugo, bu konudaki kalitesini kanıtladı. Hugo'ya özel önlem alınması gerekiyor.