CANLI | Trabzonspor Galatasaray

Süper Lig’in 15. haftası dev bir karşılamaya sahne oluyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Medical Park Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler düdük çalıyor.
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Trabzonspor 0-1 Galatasaray
Son hafta evinde Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, Karadeniz ekibi karşısında kazanıp, 2020 yılını 3 puanla kapamak istiyor. Ligde 7 maçtır namağlup ilerleyen ve son iki maçını kazanarak üst sıralara doğru yeniden yükselişe geçen Trabzonspor da zirve ile arasındaki puan farkını eritmek için dev maçtan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Dev maçta oynayıp oynamayacakları en çok merak edilen iki yıldızın durumu belli oldu. Trabzonspor’da sakatlığı geçmeyen Ekuban kadroda yer almazken, Galatasaray’da Falcao yedekler arasında yer aldı.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hosseini, Campi, Hüseyin, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Ahmet Canbaz, Safa, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Oğulcan
YEDEKLER: Kerem Yusuf, Şener, Falcao, Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 26 puan ile lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 20 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 129 kez mücadele etti.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 168, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı.
Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmayı da Karadeniz temsilcisi 3-1'lik skorla kazanmıştı.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 94 karşılaşmada Galatasaray 41 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 121, bordo-mavililer ise 109 gol attı.
Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.