CANLI | Trabzonspor Galatasaray

Süper Lig’in 15. haftası dev bir karşılamaya sahne oluyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Medical Park Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler düdük çalıyor.

CANLI ANLATIM

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Trabzonspor 0-1 Galatasaray

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 6′ Oğulcan’ın pasında Feghouli’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Oğulcan’ın pasında Feghouli’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 11′ Lewis Baker’in uzun pasında topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına inen Djanin’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’ın sağından az farkla auta çıktı.

Lewis Baker’in uzun pasında topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına inen Djanin’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’ın sağından az farkla auta çıktı. 15′ Oğulcan’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.

Oğulcan’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti. 25′ Trabzonspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Okan, kornere çıkardı.

Trabzonspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vitor Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Okan, kornere çıkardı. GOL! 44′ Sağ taraftan ani gelişen atakta Oğulcan ile paslaşmasında Emre Kılıç’ın vuruşunu kaleci Uğurcan ayaklarıyla çeldi. Dönün topu Arda ağlarla buluşturdu. 0-1

45+2′ İlk yarı sona erdi.

İKİ TAKIM DA GALİBİYET İSTİYOR

Son hafta evinde Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, Karadeniz ekibi karşısında kazanıp, 2020 yılını 3 puanla kapamak istiyor. Ligde 7 maçtır namağlup ilerleyen ve son iki maçını kazanarak üst sıralara doğru yeniden yükselişe geçen Trabzonspor da zirve ile arasındaki puan farkını eritmek için dev maçtan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Dev maçta oynayıp oynamayacakları en çok merak edilen iki yıldızın durumu belli oldu. Trabzonspor’da sakatlığı geçmeyen Ekuban kadroda yer almazken, Galatasaray’da Falcao yedekler arasında yer aldı.

İLK 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hosseini, Campi, Hüseyin, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Ahmet Canbaz, Safa, Afobe

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Oğulcan

YEDEKLER: Kerem Yusuf, Şener, Falcao, Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 26 puan ile lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 20 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

130. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 129 kez mücadele etti.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 168, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmayı da Karadeniz temsilcisi 3-1'lik skorla kazanmıştı.

LİGDE 85. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 94 karşılaşmada Galatasaray 41 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 121, bordo-mavililer ise 109 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.