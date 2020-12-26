Beşiktaş’ın liderlik hesabı

Süper Lig'de sezona istikrarsız başlayan ve camiada karamsarlığa yol açan Beşiktaş, Kasım ve Aralık aylarındaki çıkışıyla yüzleri güldürdü. Son 9 maçının 7'sini, son 6 maçının 5'ini kazanan siyah-beyazlılar, üst sıralardaki takımların da puan kaybetmesiyle zirve yarışına ortak olup liderlik potasına girdi. Sergen Yalçın'ın takımı, ligin 15. haftasına 4. sırada girerken 14 maçta 27 puan toplayan lider Alanyaspor'dan bir maç eksiğiyle sadece 2 puan geride.

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FENERBAHÇE BAY GEÇECEK

2020'nin son maç haftasında bugün, yarın ve pazartesi günü alınacak sonuçlar, Kartal'ı lider bile yapabilir. Fenerbahçe'nin BAY olduğu haftada bugün Galatasaray'ın, yarın da Alanyaspor'un muhtemel yenilgilerinin ardından pazartesi günkü Sivasspor maçında alınacak bir galibiyet, Beşiktaş'ın liderlik hesabını doğrulayacak. Kartal, önümüzdeki haftalarda Alanya ve Galatasaray ile karşılaşacağı için, tüm maçlarını kazanırsa ilk devreyi lider bitirecek.

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Beşiktaş’ın son 9 maçı

Denizli-Beşiktaş…………..2-3

Beşiktaş-Malatya…………1-0

Gaziantep-Beşiktaş……..3-1

Beşiktaş-Başakşehir…….3-2

Fenerbahçe-Beşiktaş……3-4

Beşiktaş-Kasımpaşa…….3-0

Alanyaspor-Beşiktaş……2-1

Beşiktaş-BB Erzurum……4-0

Ankaragücü-Beşiktaş……0-1

İSTENMEYEN ADAM KURTARICI OLDU

3 milyon Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle sezon başında gözden çıkarılan ancak takımda kalan, ilk haftalarda yaptığı bireysel hatalarla saç-baş yolduran Vida, son 2 maçta attığı goller ve savunma performansıyla Kartal'a hayat verdi. Covid-19 olduğu milli aradan sonra formasını kaybeden, 4-0 biten BB Erzurumspor maçıyla 11'e dönüp İbrahimovic tarzı bir gol atan Hırvat stoper, Ankaragücü filelerini de havalandırıp galibiyetin altına imzasını attı.