Beşiktaş’a Josef de Souza’dan kötü haber

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş’a kötü haber geldi! Orta sahadaki formuyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Josef de Souza’nın sol iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

İLGİLİ HABER Aboubakar, Sivasspor maçında yok