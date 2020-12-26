Arsenal haftalar sonra kazandı, derbide Chelsea’yi dağıttı!

Premier Lig’de bu sezon kötü günler geçiren Arsenal, Londra derbisinde Chelsea’yi 3-1 yenerek nefes almayı başardı.

Ligde oynadığı son 10 maçından sadece 1 galibiyet çıkartan Arsenal, 7 haftadır da galibiyete uzaktı. Maçın 34. dakikasında Alexander Lacazette’in penaltı golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 44’te kaptan Granit Xhaka’nın frikikten attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Arsenal, 56’da Bakary Saka’nın harika aşırtma golüyle skoru 3-0 yaparken 85’te Tammy Abraham’ın golü farkı ikiye indirdi. 90+1’de penaltı kazanan Chelsea’nin umutlarını kaleci Leno yaptığı kurtarışla söndürürken Jorginho penaltı vuruşunu gole çeviremeyerek geri dönüş şansını tepmiş oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 17 yaptı. Chelsea ise 25 puanda kalarak zirve takibinde yara aldı.

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