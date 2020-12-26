Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Anadolu Efes, konuğu Fenerbahçe Beko’yu 85-72 mağlup etti. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu skorla 12’de 12 yaparak yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü yenilgisini aldı.

Maçın ilk bölümü skor açısından kısır geçerken TV molasının ardından iki takım da hücumda topu daha çok potayla buluşturdu ve periyot ev sahibi takımın 18-14'lük üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte ilk bölümün ardından Tarık Biberovic'in basketleriyle 30-33 öne geçen Fenerbahçe Beko, De Colo ile farkı 5 sayıya çıkardı. (30-35) Bu bölümde Anadolu Efes'in 11-0'lık serisine engel olamayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, Dyshawn Pierre ile seriyi sonlandırırken, soyunma odasına 44-37 geride gitti.

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 1'e indirdi. (44-43) Bu anlarda Moerman ile etkili olan ev sahibi takıma Dyshawn Pierre ile karşılık veren Fenerbahçe skoru da 49-48'e getirdi.

Çeyreğin kalan bölümünde de Mormerman ile etkili olan Anadolu Efes karşısında periyodu sarı lacivertliler 66-57 geride tamamladı. Dördüncü çeyreğe Danilo Barthel'in basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle de skoru 66-64'e getirdi.

Guduric ile skoru 70-74'e getiren Fenerbahçe, son bölümde istediği oyunu oynayamadı ve maçtan 85-72 mağlup ayrıldı.