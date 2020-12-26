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Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan dev maçta Anadolu Efes sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.

Güncellenme: 17:29, 26/12/2020
Haberler Basketbol
Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Anadolu Efes, konuğu Fenerbahçe Beko’yu 85-72 mağlup etti. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu skorla 12’de 12 yaparak yoluna namağlup devam etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü yenilgisini aldı.

Maçın ilk bölümü skor açısından kısır geçerken TV molasının ardından iki takım da hücumda topu daha çok potayla buluşturdu ve periyot ev sahibi takımın 18-14'lük üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci çeyrekte ilk bölümün ardından Tarık Biberovic'in basketleriyle 30-33 öne geçen Fenerbahçe Beko, De Colo ile farkı 5 sayıya çıkardı. (30-35) Bu bölümde Anadolu Efes'in 11-0'lık serisine engel olamayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, Dyshawn Pierre ile seriyi sonlandırırken, soyunma odasına 44-37 geride gitti.

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Beko, farkı 1'e indirdi. (44-43) Bu anlarda Moerman ile etkili olan ev sahibi takıma Dyshawn Pierre ile karşılık veren Fenerbahçe skoru da 49-48'e getirdi.

Çeyreğin kalan bölümünde de Mormerman ile etkili olan Anadolu Efes karşısında periyodu sarı lacivertliler 66-57 geride tamamladı. Dördüncü çeyreğe Danilo Barthel'in basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle de skoru 66-64'e getirdi.

Guduric ile skoru 70-74'e getiren Fenerbahçe, son bölümde istediği oyunu oynayamadı ve maçtan 85-72 mağlup ayrıldı.

  • Salon: Sinan Erdem
  • Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Polat Parlak
  • Anadolu Efes: Micic 12, Buğrahan Tuncer, Simon 15, Moerman 25, Dunston 4, Larkin 14, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 10, Anderson 3
  • Fenerbahçe Beko: De Colo 5, Pierre 16, Guduric 12, Barthel 7, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 7, Kenan Sipahi 4, Ahmet Düverioğlu 2
  • 1. Periyot: 18-14
  • Devre: 44-37
  • 3. Periyot: 66-57
anadolu efes Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi
Yayınlanma Tarihi:17:27,