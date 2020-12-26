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Sözcü

Adana Demirspor tek golle güldü

Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'u mağlup ederek, zirve yarışında puan kaybemedi.

Güncellenme: 21:47, 26/12/2020
Haberler Futbol
Adana Demirspor tek golle güldü

TFF 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 28 yapan Adana Demirspor, lider Tuzlaspor’un 2 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. Balıkesirspor ise 15 puanda kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Nwankwo dk. 90), İsmail Yüksek, Antonıo Mrsıc (Celal Emir Dede dk. 88), Cumali Bişi, Kethevoama (Anıl Taşdemir dk. 88), Mahatma Otoo (Serdar Güncü dk. 85), Francıs Ezeh

Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Ayberk Kaygısız, Oğuz Han Aynaoğlu, Uğur Aygören, Doğa İşeri

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Adana Demirspor: Zubas, Aurelien Chedjo, Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadım Rassoul, Okan Alkan, Gökhan İnler, Hamıdou Traore, Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Jakub Koseckı dk. 62), Emircan Altıntaş (Sinan Kurt dk. 72), Mehmet Akyüz (Semih Güler dk. 90)

Yedekler: Vedat Karakuş, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Sedat Şahintürk, Davide Lanzafame, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu: Cüneyt Dumlupınar

Gol: Hasan Kılıç (dk. 24) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Mahatma Otoo, Vukovic (Balıkesirspor), Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadım Rassoul (Adana Demirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Balıkesirspor 0-1 Adana Demirspor

  • 20′ İsmail Yüksek'in ara pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in plasesi kaleci Zubas'ta kaldı.
  • GOL! 24′ Mehmet Akyüz ortasında ceza sahası içinde Hasan Kılıç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
  • 31′ Ceza sahası içinden Berat'ın yaptığı ortaya Ezeh'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
  • 36′ Yunus Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha'nın şutu kaleci Vukovic'de kaldı.
  • 66′ Balıkesirspor Cumali Bişi ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına ortalanan top üst direkten ceza sahası içine geri döndü. Dönen topu Emircan kornere çeldi.
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