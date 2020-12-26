Adana Demirspor tek golle güldü

TFF 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Adana Demirspor 1-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 28 yapan Adana Demirspor, lider Tuzlaspor’un 2 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. Balıkesirspor ise 15 puanda kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Nwankwo dk. 90), İsmail Yüksek, Antonıo Mrsıc (Celal Emir Dede dk. 88), Cumali Bişi, Kethevoama (Anıl Taşdemir dk. 88), Mahatma Otoo (Serdar Güncü dk. 85), Francıs Ezeh
Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Ayberk Kaygısız, Oğuz Han Aynaoğlu, Uğur Aygören, Doğa İşeri
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Adana Demirspor: Zubas, Aurelien Chedjo, Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadım Rassoul, Okan Alkan, Gökhan İnler, Hamıdou Traore, Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Jakub Koseckı dk. 62), Emircan Altıntaş (Sinan Kurt dk. 72), Mehmet Akyüz (Semih Güler dk. 90)
Yedekler: Vedat Karakuş, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Sedat Şahintürk, Davide Lanzafame, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu: Cüneyt Dumlupınar
Gol: Hasan Kılıç (dk. 24) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Mahatma Otoo, Vukovic (Balıkesirspor), Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadım Rassoul (Adana Demirspor)
Balıkesirspor 0-1 Adana Demirspor