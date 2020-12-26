Aboubakar, Sivasspor maçında yok

Süper Lig’in 15. haftasında Pazartesi günü Sivasspor ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, annesi acısı yaşıyor. Kamerunlu golcünün annesinin dün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Annesinin cenazesi için yarın akşam ülkesi Kamerun’a gidecek olan 28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Aboubakar, Beşiktaş’ın bugün gerçekleştirilen öğle antrenmanına da çıkmadı.

Ankaragücü maçı hariç önceki 5 maçı da boş geçmeyerek gol atan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 lig maçında 8 gol atıp 1 asist yaptı.

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