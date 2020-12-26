Abdullah Hoca yine planını yapmıştır

Trabzonspor, Abdullah Hoca (Avcı) geldikten sonra sistem olarak da doğruyu buldu. Newton yerine sezon öncesi gelseydi, yanlış transferlere rağmen, takımın şu an 6-7 puan fazlası olurdu. Avcı, taktik olarak iyi hazırlanır. Yine planını yapmış, kapanı kurmuştur. Öte yandan Fatih Hoca'nın tribünde ya da kulübede olması fark etmez. Dominant yönüyle futbolcuları zihinsel olarak çok iyi hazırlar. Bu konuda Galatasaray, herhangi bir sorun yaşamaz.

FALCAO ETKİSİZ KALIR

Diagne’nin oynamaması Trabzonspor için avantaj. Diagne, fizik gücü ve hızıyla, ceza sahasında stoperlerin dengesini bozabiliyor, arkadaşlarına alan açabiliyordu. Falcao'nun fizik güç ve sürat eksikliğiyle Trabzonspor önünde etkili olacağını düşünmüyorum. Falcao'nun beslenmesi gerek ki bu da şu şartlarda zor. Djaniny de sürpriz koşuları ve hareketleri olan bir oyuncu. Şans da yanında olursa gol bulabilir.

DONK SÜRPRİZİ OLABİLİR

Fatih Hoca'nın Donk'u ön liberoya çekebileceğini düşünüyorum. Luyindama-Marcao stoper ikilisini görebiliriz. Trabzon, orta sahada rakibini durdurup hızlı çıkarsa Nwakaeme ve oynarsa Ekuban ile işi bitirebilir.

KANAT BEKLERİ ÖNEMLİ

Luyindama, Marcao ve Donk üçlüsü birbirine alışık. Fizik olarak güçlüler. Topu oyuna sokma becerileri var. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan ise formda ve performans olarak önde. Bence kritik nokta kanat bekleri. Sıkı savunmaları aşmak için kanat akınları gerekir ki iki takımın kanat bekleri de birbirine denk. Maç burada sıkışabilir. Erken atılacak gol, her iki takım için de çok önemli.