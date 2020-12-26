Abdullah Avcı: Bunu kabul etmiyorum

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, gole kadar istedikleri oyunu oynadıklarını, ikinci golden sonra oyundan koptuklarını söyledi.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını belirten Abdullah Avcı şu değerlendirmelerde bulundu:

“İlk 20 dakika Galatasaray’ın topa sahip olması ile geçecekti. Topu kazandığımızda nasıl hücuma çıkacağımızı çalışmıştık. Gole kadar adım adım istediklerimizi gerçekleştirdik. Oyuna ortak olmaya, üstünlüğü ele geçirmeye başladığımız dönemde gol yedik.

İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. Ancak beklediğim tepkiyi veremedik. Trabzonspor takımı hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmez. İki sıfır geride olsak da, daha tepkili, daha fazla oyun disiplinine sahip, daha fazla üreten, pozisyona giren bir takım olmalıydı. Bunu kabul etmiyorum. Burası Trabzonspor… Bunu en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız.”

İLGİLİ HABER Süper Lig`de zirve el değiştirdi... Trabzon`da seri sonu