Zirveye yolculuk

Sıkışmış oyunlar vardır. Maç tek taraflı gidince, zor pozisyon bulabilirsiniz çoğu zaman. Bu tarz oyunlarda, net gol tehlikeleri de yaşarsınız kalenizde.

Topa yüzde 72 sahip olmanız, bazen hiçbir işinize yaramaz. Kaleye 2 şut girişiminde bulunmanız ayrı bir konu tabii.

Beşiktaş böyle sıkışan oyunlarda, kilit pasları iyi kullanmalı. Bu maçlarda Ghezzal, anahtar oyuncu olabileceğini göstermişti daha önce. Oyuna daha fazla hükmetmeli.

Mensah, şut atma kabiliyeti yüksek oyuncu. Bunu denemeli.

Hakemler düdük çalarken bazen çok acele ediyorlar. Biraz sakin kalmalılar. Artık VAR sistemi devrede. Gol olabilecek pozisyonlar kaybolur gider, dünkü maçta olduğu gibi. Havada gol kokusu vardı. Bu maç 0-0'lık bir maç değildi.

Duran topları iyi kullanan Ghezzal'ın ortasında, zamanlamasını iyi kullanan Vida için golü atmak zor olmadı.

Ankara’da sabah yağan kar, geceyi ayaza çevirir. -2'de top oynamak kolay değildir. Özellikle, hep sıcak kalması gereken kaleciler için.

Deplasmanda önde oynarken, rakip risk alır. N'Koudou'nun böyle maçlarda etkisini daha fazla göstermesi gerekiyor.

Beşiktaş bazen çabuk top kaybediyor. Oyunu dinlendirmesi gereken anlarda acele etmek, savunmada pozisyon vermek demek. Rakip, hemen cezayı keser.

Maçın sonunda ortaya çıkan gerçek şuydu: Beşiktaş zirveye ortak oldu.