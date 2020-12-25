Vincent Aboubakar’ın annesi vefat etti

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar’a baş sağlığı dilendi.

İşte konuyla ilgili olarak yapılan açıklama;

“Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz.”

Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Aboubakar ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz.https://t.co/QJ3gAg1ysY — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 25, 2020

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