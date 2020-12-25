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Sözcü

Vincent Aboubakar’ın annesi vefat etti

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini açıkladı.

Güncellenme: 19:08, 25/12/2020
Haberler Beşiktaş
Vincent Aboubakar’ın annesi vefat etti

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar’a baş sağlığı dilendi.

İşte konuyla ilgili olarak yapılan açıklama;

“Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz.”

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beşiktaş Vincent Aboubakar