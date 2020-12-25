Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (25.12.2020)

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.
13 maçta 24 puan toplayarak zirvenin 3 puan gerisinde olan Gaziantep FK da ilk kez şampiyonluk adayları arasında gösterildi. Fenerbahçe’nin oranı aynı kalırken, Galatasaray’ın oranı 0.10 arttı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un da oranları düşerken favori Fenerbahçe’ye yaklaştı.
Fenerbahçe: 2.50
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 3.40
Alanyaspor: 13.00
Trabzonspor: 20.00
Başakşehir: 30.00
Gaziantep FK: 50.00
Fenerbahçe: 2.50
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 4.00
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 25.00