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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (25.12.2020)

14. haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Favori geçen hafta olduğu gibi aynı oranla Fenerbahçe gösterilirken; Beşiktaş'ın oranı da düşmeye devam etti.

Güncellenme: 13:28, 25/12/2020
Haberler Alanyaspor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (25.12.2020)

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.

13 maçta 24 puan toplayarak zirvenin 3 puan gerisinde olan Gaziantep FK da ilk kez şampiyonluk adayları arasında gösterildi. Fenerbahçe’nin oranı aynı kalırken, Galatasaray’ın oranı 0.10 arttı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un da oranları düşerken favori Fenerbahçe’ye yaklaştı.

14. HAFTANIN ARDINDAN ORANLAR ŞÖYLE;

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 3.40

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 20.00

Başakşehir: 30.00

Gaziantep FK: 50.00

13. HAFTA SONUNDA ORANLAR ŞÜ ŞEKİLDEYDİ;

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 4.00

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 25.00

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