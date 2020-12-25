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Kayserispor, Aybaba ile kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.

Güncellenme: 09:35, 25/12/2020
Haberler Futbol
Kayserispor, Aybaba ile kazanamadı

Hes Kablo Kayserispor, Bayram Bektaş’ın yerine göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig’de maç kazanamadı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig’de 6 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, 4 beraberlik 2 yenilgi aldı. Aybaba yönetiminde çıktığı maçlarda Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor takımı Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını da kaybetti.

Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçında rakip ağlara 3 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Kayserispor, bu maçlarda Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarında gol atabildi.

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GALİBİYETİ UNUTTU

Ligin 1.haftasında sahasında Kasımpaşa’yı yendiğinden beri iç sahada galibiyet alamayan Hes Kablo Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Ankaragücü maçından bu yana galibiyet alamıyor.

Son 9 maçında 4 beraberlik 5 mağlubiyet alan Kayserispor, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. 14 hafta sonrasında 10 puanla kalan sarı kırmızılı ekip ligde 19.sırada kaldı.

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