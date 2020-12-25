Erzurumspor teknik direktörünü buldu

Sezona Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan ve sonrasında Hüseyin Çimşir ile yoluna devam Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Çimşir’in de gidişi sonrasında yeni teknik direktör belli oldu. Yeni başkan Ömer Düzgün, Hüseyin Çimşir ayrılığı sonrasında Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Mesut Bakkal'la 2020-2021 sezon sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun” denildi.

Bugün takımla ilk antrenmanını yapacak olan teknik direktör Mesut Bakkal, hafta sonunda deplasmanda oynanacak Malatyaspor karşısında Erzurumspor'un başında olacak.

Mesut Bakkal son olarak Bursaspor’da iki ay görev yapmıştı. Nisan 2019’da anlaştığı yeşil-beyazlı kulüpten Haziran 2019 tarihinde ayrılmıştı.

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