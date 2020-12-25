Duran toplar fark yarattı

Beşiktaş, tempolu oynamasa bile daha çok topa sahip olan, daha çok pas yapan, maç boyunca oyununun kontrolünü elinde tutan ve galibiyeti hak eden taraftı.

1- Kanatları çok iyi kullanan Beşiktaş, sağdan Rosier ile Ghezzal, soldan da N'Sakala ve Larin'le yapılan ataklarda topu arkadaşlarıyla buluşturmalı. Çünkü bu ataklar golle sonuçlanıyor.

2- Futbolda genişlik çok önemli. Sadece Ghezzal ve solda Larin, çok iyi genişlik yaparak Beşiktaş'ın hücumda ihtiyacı olan tüm geniş alanları yaratıyorlar. Aboubakar'a, orta sahadan derin koşu yapan Mensah ile Atiba'ya boş alanlar yaratınca net pozisyonlar bulunuyor. Ataklardan sonra rakipten dönen toplar kazanılıyor, Beşiktaş baskın hücum yaparak kontra yememeye çalışıyor.

3- Beşiktaş’ın taç atışlarından sonra bir organizasyonu yok. Tüm taçları ya rakibe atıyorlar ya da başarısız kullanıyorlar. Sergen Hoca mutlaka taç atış organizasyonları yaptırmalı. Ayrıca defans oyuncularının, kaleciye geri pas attıktan sonra açı yapıp top istemeyişleri de çok enteresan.

4- Beşiktaş’ın rakip kaleye şut atma oranı az. Bunu daha fazla denemeliler. Mensah ve Ghezzal, bu kadar basit top kaybetmemeli. Beşiktaş duran topları çok iyi kullanmaya başladı ve bu, fark yarattı. Vida da eski performansına kavuştu. Sergen Hoca, Larin'i daha erken alsa skor çok daha farklı olabilirdi.