Diagne kadroda yok, Falcao Trabzon’a götürüldü

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yarın (Cumartesi) saat 19.00’da başlayacak olan maç için Trabzon’a gidecek sarı-kırmızılı takımın kadrosu da açıklandı.

Sakatlığı geçen Radamel Falcao, Trabzonspor maçının kamp kadrosuna dahil edilirken Mbaye Diagne ise bu maçta forma giyemeyecek! Galatasaray Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamada Diagne’nin aile bireylerinden birinin coronaya yakalandığını ve bu nedenle önlem olarak oyuncuyu kadroya dahil etmediklerini duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

“Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır.”

Galatasaray'ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.