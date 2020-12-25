Belarus basını, CM efsanesi Maxim Tsigalko’nun öldüğünü yazdı

Oyun ve futbolseverlerin vazgeçilmez oyunu CM/FM serisinin efsane isimlerinden Maxim Tsigalko’nun hayatını kaybettiği Belarus basınında yer aldı.

Ülke basını 37 yaşında hayata gözlerini yuman eski futbolcunun ölüm nedeninin ise bilinmediğini yazdı.

Kariyerinde Dinamo Minsk, Natan, Kaysar, Banants ve Savit formaları giyen Belaruslu, meşhur olduğu Championship Manager serisindeki kadar başarılı olamadı ve sakatlıkların ardından 2009’da kariyerini noktaladı.

27 Mayıs 1983 doğumlu Maksim Tsigalko kariyerine Dinamo Minsk altyapısında başladı ve ardından çeşitli takımlarda da forma giydi. 2 kez Belarus milli formasını terletti, 1 gol attı.

SAKATLIK SONRASI YOKUŞ AŞAĞIYA GİDEN HAYAT

Tsigalko’nun ölüm haberinin ardından oyunu oynayan ve takımlarına golcü ismi de alan oyun severler, sosyal medyadan Tsigalko anılarını paylaştı ve üzüntülerini belirttiler.

“İyi bir oyuncuydum, yeteneğim vardı. Herkes iyi olduğumu biliyordu. 40 yaşıma kadar oynayabilir ve üst düzey liglerde gol kralı olabilirdim. 23 yaşımda ciddi bir sakatlık yaşadım ve beni bitirdi. Devam etmeyi denedim fakat çok fazla acı çekiyordum, 26 yaşımda kariyerim çok erken bir şekilde sona erdi. Futboldan para kazanmıştım fakat yetecek kadar değildi.” sözlerini 2 yıl önce bir Yunan spor sitesine verdiği röportajda kullanan Maksim Tsigalko, iki çocuğunun da olduğu ailesini geçindirmek için inşaatlarda çalıştığını belirtti.

Portekiz’in Maritimo ekibiyle deneme antrenmanına çıkmak için ülkeye giden ancak antrenmanda diz sakatlığı sonrasında hayatın yokuş aşağıya yuvarladığı Belaruslu, sakatlık nedeniyle biten kariyerinin ardından unutulduğunu söyledi.

Ölüm nedeni açıklanmayan Maksim Tsigalko röportajını ise şöyle tamamlamıştı;

“Futbolu bıraktığımda kimse beni aramadı. Herkes beni çoktan unutmuştu bile. Futbolun içinde kalmak istedim, bir yol aradım fakat kimse bana yardım etmeye istekli değildi. Kimse benle görüşmek dahi istemedi.”