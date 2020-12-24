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Stjepan Tomas: Eksiklerimize rağmen…

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada maçın zor geçeceğini bildiklerini ve bu doğrultuda hafta boyu sıkı çalıştıklarını ifade etti.

Güncellenme: 22:40, 24/12/2020
Haberler Futbol
Stjepan Tomas: Eksiklerimize rağmen…

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, takımdaki eksiklere rağmen iyi bir mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Tomas açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Önemli bir 3 puan aldık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika çok iyi oynadık. İkinci golden sonra gol yememiz bizim için kötü oldu. Bugün eksiklerimize rağmen oyuncularımın karakter ve dirençleri çok iyiydi. 90 dakika çok iyi mücadele ettik. Skoda bugün çok iyi maç oynadı. Bir zaman sonra oyundan düştü. Antalyaspor son 15 dakika baskılı oynadı ama biz direnç gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi.”

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