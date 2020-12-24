Sergen Yalçın’dan VAR ve Halis Özkahya tepkisi

Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü’nü Vida’nın golüyle 1-0 mağlup ederek 13 maçta 25 puana yükselen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonu açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın, değerli bir galibiyet olarak yorumladığı maçı şu sözlerle yorumladı;

“Zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler… Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici. Rakiplerimizin kazandığı haftada bizim de kazanmamız ve öndeki grupta yer almamız gerekiyordu. Rakiplerimizin kazandığı bir haftada kazanıp öndeki grubun içinde olmamız gerekiyordu. Bu yüzden çok değerli bir galibiyet. Devre arasında oyunculara mutlaka duran toptan gol atmamız gerektiğini söyledim. Yan toplarda çok tehlikeli bir takımız. Bazı oyuncularımız yoruldular. Düşüş yaşıyorlar. Bu da çok normal. Zor bir periyodun içine girdik. Adem Ljajic ve Gökhan Töre zaten bir aydır bizimle değiller. Pazartesiye döneceklerini de zannetmiyorum. ”Değişik bölgelerde değişik oyuncular oynatmak zorundayız. Sürekli aynı oyuncularla oynayamayız. Bunlar da insan. Oyun anlamında çok güzel bir oyun olmadı. Ama kazanmak önemli. Futbolda her zaman iyi oyun olmaz. Gol yemediğin zaman kazanıyorsun. Büyük takımsın. İllâ bir gol atıyorsun.”

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LARIN’İN SAYILMAYAN GOLÜNE TEPKİ

23. dakikada Larin’in kafa vuruşuyla ağlara gönderdiği pozisyonda hakem Halis Özkahya’nın topun filelere gitmeden önce faul düdüğünü çalmasına tepki gösteren Sergen Yalçın, “Larin’in attığı golde daha kafayı vurmadan faul çaldı. Faul olduğunu düşünmüyorum. Ama hakem düdüğü erken çaldı. Erken çaldığı zaman pozisyon VAR’a da gidemiyor. Bu pozisyon VAR’a gitseydi gol olurdu. Neden düdük çalıyorsun? VAR, var. Bekle, golü ver. Faul varsa VAR’dan söylerler, gider bakarsın. Federasyon sportmenliğe aykırı konuştuğumu söylüyor. Bu söylediklerimde sportmenliğe aykırı ne var? Sitemimi belirtiyorum, TFF bana sportmenliğe aykırı hareketten ceza veriyor. Var mı sportmenliğe aykırı bir söz. Alanya maçından sonra Türk futbolunun içinde olduğu durumu anlattım, sonra neler oldu. Yeter mi? Maalesef VAR’dan bizim lehimize karar çıkmıyor. Biz sitem edince federasyondan ceza geliyor” şeklinde konuştu.